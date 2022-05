Schietpartij op Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord, drie verdachten vast

De politie meldt dat de verdachten in een auto zaten die staande was gehouden op de N247. Forensisch rechercheurs zijn ter plekke voor sporenonderzoek.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het schieten was, is nog niet duidelijk. De politie kreeg rond 10.50 uur meldingen over schoten. Ter plekke vertelden mensen die daar waren dat er ruzie was op straat en dat daarna een donkerkleurig voertuig zou zijn weggereden. Die auto werd op de N247 gezien en door agenten aan de kant gezet.

Later meer.