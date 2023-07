Boris Johnson voor de achtste keer vader geworden

„Welkom in de wereld Frank Alfred Odysseus Johnson, geboren op 5 juli om 9.15 uur”, schrijft Carrie Johnson (35) op Instagram bij enkele foto’s van het pasgeboren kindje.

„Ik geniet van elke minuut van de slaperige babybubbel. Het is fantastisch om te zien hoe mijn oudste twee hun nieuwe broertje met zoveel vreugde en opwinding omhelzen. We zijn allemaal erg verliefd.”

Voor Carrie is het het derde kindje. Zij heeft, samen met Johnson, al een zoon Wilfred (3) en een dochter Romy (1,5). Voor de voormalige premier is het al zijn achtste kind. Hij heeft vier, intussen volwassenen, kinderen met zijn ex-vrouw Marina Wheeler en een dochter die in 2009 werd geboren uit een affaire.