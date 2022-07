Twee aanhoudingen na aanrijding en vechtpartij in Oosterhout

Rond 00.50 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij in de Staringstraat waarbij meer dan tien personen betrokken waren. Even daarvoor was een auto tegen een paar geparkeerde voertuigen gereden. „De gemoederen waren flink verhit”, aldus de politie.

Na de aanrijding ontstond ruzie tussen bewoners van de straat en de bestuurder van de auto, die gedronken zou hebben. „Er werd over en weer flink gescholden en uiteindelijk sloeg een vrouw een andere vrouw met glas in haar gezicht.”

De 28-jarige vrouw werd daarna in een woning verderop in de buurt aangehouden. De politie arresteerde kort daarna de 31-jarige bestuurder in de omgeving. Hij weigerde mee te werken aan een blaastest.