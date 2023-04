Drukste spits van het jaar vanwege start paasweekend en regen

Bij de drukte speelde de regio Rotterdam een grote rol. Volgens de ANWB zorgde de afsluiting van de Ketheltunnel, door een storing, aan het begin van de middag voor zeker een paar honderd kilometer file extra. De A4 was gedeeltelijk afgesloten. Even na 17.30 uur was volgens de ANWB de storing aan de tunnel verholpen en de weg in beide richtingen weer open.

Maar ook op wegen in Brabant was het met 400 kilometer druk, net als op snelwegen A2 en A27, die van noord naar zuid lopen. „Alle dagelijkse files waren langer dan anders.”

Een ongeluk op de omleidingsroute richting Den Haag op de A13 leverde op enig moment 40 minuten vertraging op. Automobilisten kregen het advies om te rijden via Utrecht (A20 en A12). „Of stel je reis uit”, aldus Rijkswaterstaat.

Vanwege het vakantieverkeer was het ook druk op de A2 en de A27 richting het zuiden. Ook waren de dagelijkse files langer omdat het slecht weer is. „Donderdagavond is sowieso de drukste avond van de week op de weg”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Hiervoor was de ochtendspits van dinsdag 14 maart met 1102 kilometer de drukste spits van 2023, dat kwam mede door de regen, aldus de ANWB.