Rij voor afscheid koningin Elizabeth blijft kilometerslang

De rij langs de rivier de Theems was om middernacht plaatselijke tijd bijna 8 kilometer lang, maar werd gedurende de nacht korter. Tegen 06.30 uur was de rij iets meer dan 5 kilometer lang en rond 08.00 uur was deze opgelopen tot ruim 7 kilometer.

De verwachting is dat mogelijk tot wel 750.000 mensen in Westminster Hall afscheid gaan nemen van de vorige week overleden vorstin. Belangstellenden kunnen tot maandag 06.30 uur langs de kist van Elizabeth lopen. Diezelfde ochtend vindt de staatsbegrafenis plaats.

De Britse autoriteiten zetten meer dan duizend vrijwilligers, stewards en politieagenten in om de rij in goede banen te leiden. Rouwende Britten mogen in Westminster Hall bijvoorbeeld niet stilstaan. Bovendien gelden strenge veiligheidsmaatregelen, die door de regering worden omschreven als vergelijkbaar met die van een luchthaven.