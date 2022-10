Orkaan Orlene onderweg naar Mexico

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) heeft Orlene een aanhoudende windsnelheid van 185 kilometer per uur en bereikt de storm naar verwachting maandagavond lokale tijd de kust van het Mexicaanse vasteland. Tegen de tijd dat de orkaan over land trekt is het mogelijk dat deze is afgezwakt tot een storm in categorie 1 of 2. "Er wordt een verzwakking verwacht gedurende de volgende dag, maar Orlene zal naar verwachting een orkaan blijven wanneer zij het zuidwesten van Mexico bereikt," aldus het NHC. Orlene vormde zich donderdagochtend en sterkte snel aan tot een storm in de vierde categorie, maar zwakte daarna af tot een categorie 3.

In afwachting van de orkaan dringen de Mexicaanse autoriteiten er bij de bevolking op aan om extreme voorzorgsmaatregelen te nemen. Orlene kan in sommige gebieden in slechts een paar dagen tijd namelijk voor bijna een maand aan regenval zorgen. Deze hoeveelheid regen kan leiden tot overstromingen en modderstromen in hoger gelegen gebieden.

Elk jaar heeft Mexico te maken met tropische stormen, meestal tussen mei en november. In oktober 1997 trof de orkaan Paulina de Mexicaanse kust aan de Stille Oceaan als een storm van categorie 4, waarbij meer dan tweehonderd doden vielen.