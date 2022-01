Uitvaartdienst bisschop Tutu in Kaapstad begonnen

De kerk kwam onder meer door Tutu en zijn preken bekend te staan als „de kathedraal van de mensen” en werd een symbool van de strijd tegen rassenscheiding en voor de democratie. Tutu werd wereldberoemd vanwege zijn geweldloze strijd tegen apartheid en won in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Apartheid ontstond eind jaren veertig in Zuid-Afrika en was gericht op rassenscheiding waarbij de blanke minderheid het voor het zeggen had. De apartheidswetten werden in 1991 afgeschaft en drie jaar later volgden vrije verkiezingen voor alle Zuid-Afrikanen.