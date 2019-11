Politie vindt vier mannen die zich uren verstopten in cocaïnewasserij

Dat meldt Omroep Brabant.

Aanvankelijk trof de gealarmeerde politie niemand aan in de loods. Rond 20.45 uur renden er ineens twee mannen naar buiten. Zij werden gearresteerd. Even later werden nog twee mannen gevonden in de loods.

Een cocaïnewasserij zorgt ervoor dat de cocaïne en de materialen waarin de drugs verstopt zitten, grondig worden gereinigd, vaak met allerhande chemische middelen. Zo kan het verkocht worden als een soort pasta.

De loods waarin de wasserij werd gevonden, staat pal naast een tankstation. De chemicaliën die vaak worden gevonden op dergelijke plekken zijn potentieel gevaarlijk.

Opvallend genoeg vond de politie in dezelfde loods vorig jaar 850 plukrijpe hennepplanten, meldt de regionale tv-zender. Of dezelfde mensen achter de cokewasserij zitten, is nog niet duidelijk. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Brandweer en politie zijn ter plaatse. Het onderzoek gaat verder.