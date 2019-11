Politie vindt zes mannen die zich uren verstopten in cocaïnewasserij

De gemeente kreeg een melding dat er een vreemde lucht hing, waarna de brandweer onderzoek deed in een loods. De brandweer vond in het oppervlaktewater drugsresten en in de loods werd een cocaïnewasserij ontdekt. Daarop is de politie ingeschakeld.

Tijdens het onderzoek trof de politie de zes verdachten aan op het terrein, die zich probeerden te verschuilen. Ze zijn meegenomen voor verhoor. Het onderzoek loopt nog.

Een cocaïnewasserij zorgt ervoor dat de cocaïne en de materialen waarin de drugs verstopt zitten, grondig worden gereinigd, vaak met allerhande chemische middelen. Zo kan het verkocht worden als een soort pasta.

De loods waarin de wasserij werd gevonden, staat pal naast een tankstation. De chemicaliën die vaak worden gevonden op dergelijke plekken zijn potentieel gevaarlijk.

Opvallend genoeg vond de politie in dezelfde loods vorig jaar 850 plukrijpe hennepplanten, meldt de regionale tv-zender. Of dezelfde mensen achter de cokewasserij zitten, is nog niet duidelijk.

De politie is nog geruime tijd bezig met de ontmanteling van de cocaïnewasserij.

Brandweer en politie zijn ter plaatse. Het onderzoek gaat verder.