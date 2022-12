Negen kerkleden verdronken tijdens doopceremonie in Zuid-Afrika

Beeld ter illustratie Ⓒ AP

Johannesburg - De lichamen van negen kerkleden zijn teruggevonden nadat een vloedgolf hen had meegesleurd in een rivier tijdens een doopceremonie in Zuid-Afrika. Dat hebben de hulpdiensten gemeld. Naar schatting zijn nog eens acht mensen vermist.