‘Uitgelekte audio past volledig in straatje Trump’

Een recordaantal Amerikanen heeft zijn stem voor de presidentsverkiezingen al uitgebracht. De van oudsher Republikeinse staat Texas kleurt voorzichtig blauw in de peilingen. Een interview met Trumps schoonzoon Jared Kushner doet stof opwaaien. En een opmerkelijke zet van de nieuwe opperrechter Amy Coney Barrett. Met nog vier dagen tot de Amerikaanse verkiezingen is er genoeg te bespreken in de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’.