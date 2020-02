Ophef om vergelijking Bernie Sanders en nazi’s

Dat schrijft The Guardian. Bernie Sanders won de Democratische voorverkiezingen in de staat Nevada. Tv-commentator Matthews trok de vergelijking met de inval van nazi-Duitsland in Frankrijk.

„Ik las afgelopen nacht over de val van Frankrijk in de zomer van 1940”, begint de presentator zijn relaas, live op tv. „Generaal Reynaud belt Churchill op, en zegt: ’Het is voorbij’. Churchill antwoordt: ’Hoezo is het voorbij? Je hebt het beste leger van Europa.’, waarop Reynaud weer antwoordde: ’Het is voorbij’. Zo’n gevoel bekruipt me hier ook.”

Sanders won eerder in New Hampshire. Matthews ziet hem sterker worden en lijkt weinig objectief. „Ik denk dat hij lastig te verslaan is. Het is, denk ik, te laat om hem te stoppen en dat is een probleem.” Volgens Matthews is Sanders kansloos in een eventuele tweestrijd met Donald Trump; volgens hem hebben Republikeinen onderzoek naar hem gedaan dat zijn kandidatuur ’zal vermoorden’.

Sanders is zelf joods. De vergelijking met nazi-Duitsland zorgt dan ook voor veel woede. „Zijn familie werd vermoord door de nazi’s”, laat David Sirota, een speechschrijver van Sanders, via Twitter weten. „Dit is niet oké.” De hoofdredacteur van Media Matters for America, een organisatie die nieuwsmedia de maat neemt, noemt het ’absoluut afschuwelijk’. „Ga met pensioen, word ontslagen, wat dan ook. Matthews kan niet verder met deze baan.” Op Twitter gaat de hashtag #FireChrisMatthews rond.

De opmerkingen van Matthews komen iets meer dan een week na ophef over een andere presentator. Chuck Todd citeerde een column waarin online aanhangers van Bernie Sanders werden vergeleken met Bruinhemden, een knokploeg van Adolf Hitler.