Jongeren voetballen met zes egels in Franeker: vier sterven

Dit meldt Stichting dierenambulance de Waadhoeke. Een vrouw zag het gruwelijke tafereel gebeuren; de jongeren in kwestie namen toen snel de benen.

„Ze heeft gered wat er nog te redden was. Maar helaas waren er van de zes egels nog maar twee over. Deze egels zijn overgebracht naar de Fûgelhelling in Ureterp om aan te sterken”, schrijft de dierenambulance.