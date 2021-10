Duizenden kippen in Barneveld uit voorzorg geruimd

De kans dat de bezoeker de vogelgriep bij zich droeg en dieren heeft besmet was niet groot, schrijft het ministerie van Landbouw woensdagavond in een verklaring. Toch worden alle dieren gedood omdat de boerderij in een gebied ligt met veel meer bedrijven. In een straal van 10 kilometer bevinden zich 277 bedrijven, aldus het ministerie. De biologische kippen testen zou geen alternatief zijn omdat de dieren besmettelijk kunnen zijn voordat de besmetting vastgesteld kan worden.

Momenteel is in heel Nederland een ophokplicht van kracht door de uitbraak in Zeewolde. Ook onder meer dierentuinen, kinderboerderijen en particulieren moeten voorkomen dat bepaalde vogelsoorten in contact kunnen komen met zieke dieren of hun poep. Op de boerderij in Zeewolde zijn 36.000 dieren geruimd.