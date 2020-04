Blok: nog 9000 vakantiegangers in het buitenland

Dat zegt minister Blok (Buitenlandse Zaken) vrijdagmiddag. „We hebben een enorme stap gemaakt”, zegt de minister over het aantal mensen dat inmiddels weer terug is gehaald. „Het loopt goed, maar we gaan nog door.” Zo komt er vrijdag een vlucht met Nederlanders uit Oost-Europa terug, en dit weekend uit Australië en Nieuw-Zeeland. Blok: „Zolang wij de mogelijkheden krijgen van landen om mensen op te halen, blijven we dat doen.”

Een land dat die mogelijkheid niet biedt, is Marokko. Daar zijn nog altijd zo’n 3000 Nederlanders gestrand. „Marokko heeft de grenzen gesloten en sindsdien nog heel incidenteel vluchten naar buiten gelaten”, zegt Blok. Hij heeft zijn Marokkaanse collega gevraagd om in elk geval ’schrijnende gevallen’ terug te laten keren. „Ik hoop dat ik daar een positief antwoord op krijg.”

Volgens Blok probeert zijn ministerie contact te houden met de mensen die nog in het buitenland zitten. „Daar zie je een heel divers beeld. Er is nog steeds een grote groep die graag naar huis wil. Soms zijn er ook mensen die zeggen: ’liever nu nog niet, belt u later nog eens’. En sommige mensen krijgen we geen contact meer mee.”