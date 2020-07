Donatiekistje voor zieke kinderen gestolen: ’Makkelijke prooi’

„Wat een held ben je dan”, schrijft het café woensdag op Facebook, nadat blijkt dat een geldkistje is verdwenen. Daarmee werd geld ingezameld voor kinderen die op jonge leeftijd al met Batten kampen, een zeldzame ziekte waar een 6-jarig nichtje van de eigenaresse aan lijdt. „Ook wij zamelen geld in voor Stichting Beat Batten. Maar deze meneer had het geld uit de donatiebox blijkbaar harder nodig dan kinderen die vechten tegen kinderdementie.”

Camerabeelden wijzen volgens het café zonder twijfel naar een lichtgetinte man in donkere kleding, met een petje op. „We zagen een meneer die schijnbaar op zoek was naar iets. Dit was de makkelijkste prooi voor hem”, vertelt eigenaresse Tess Huberts aan Hart van Nederland.

Beelden naar politie

Hoeveel geld er precies in de box zat, is niet duidelijk, al zouden er al aardig wat donaties gedaan zijn. Het café stelt een afspraak te hebben met de politie voor een aangifte. Er zijn duidelijkere beelden van de verdachte, maar die mogen nog niet worden verspreid. „We verwachten dat we niets terugkrijgen, maar we hopen dat mensen alsnog gaan doneren.”