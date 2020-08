ANWB: vakantieganger wacht grote drukte op Europese wegen

Miljoenen mensen zijn dit weekeinde op weg naar hun vakantiebestemming of keren juist terug. Het verwachte zomerweer zorgt er daarnaast voor dat veel dagjesmensen de weg op gaan. Volgens de ANWB moet vrijdag in Nederland al rekening worden gehouden met veel verkeer en oponthoud, vooral richting de kust en waterrijke gebieden.

In het weekeinde wordt ook op verschillende plaatsen aan de weg gewerkt. Op de A1 Apeldoorn - Hengelo, de A10 de Ringweg Amsterdam en op de A16 bij het Terbregseplein is de kans op vertraging groot.

Zwarte zaterdag

In Frankrijk bereidt de verkeerspolitie zich voor op de tweede zwarte zaterdag. Die dag begint naar verwachting rond 06.00 uur met files op de A6/A7, de Autoroute du Soleil. Iets later zal het verkeer ook vastlopen op de A10 tussen Parijs en Tours en bij Poitiers richting Bordeaux.

In Duitsland zullen weggebruikers te maken krijgen met zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. Op de A7 Hamburg-Deense grens zal het in beide richtingen erg druk worden met kans op urenlang filerijden. In het zuiden loopt het verkeer vast op de wegen rond Stuttgart, Neurenberg en München (A3, A8, A9). Op veel plaatsen in Duitsland wordt aan de weg gewerkt.

Een ander knelpunt in Europa is de route door Oostenrijk naar Slovenië. Op de A10 tussen Salzburg en Villach en op de A11 voor de Karawankentunnel wordt zaterdag in beide richtingen gewaarschuwd voor enkele uren wachttijd. In Zwitserland zal de wachttijd aan beide kanten van de St. Gotthardtunnel (A2) oplopen tot meer dan een uur.