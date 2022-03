Kritiek op linkse wethouders die meedansen op ’vrouwonvriendelijk rapnummer’

Premium Ondernemen

’Aandeel vrouwelijke ondernemers neemt te langzaam toe’

Ruim 715.000 vrouwen in Nederland hebben vandaag de dag een eigen bedrijf. Dat is een toename van 62% vergeleken met 2013 toen dat aantal ruim 441.000 bedroeg. Maar de stijging valt tegen wanneer de cijfers worden afgezet tegen het groeiend aantal ondernemers. Zo was in het eerste kwartaal van 2013 ...