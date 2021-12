Gewapende man (19) gearresteerd bij Windsor Castle

Een woordvoerder zegt tegen The Daily Mail dat de jonge verdachte pas net het (verboden) terrein op was gelopen toen de diensten hem in de gaten kregen. Hij had een ’offensief wapen’ bij zich. De arrestatie was rond 08.30 uur Britse tijd.

De verdachte uit Southampton wordt vastgehouden en verhoord. Hij wordt volgens de politie verdacht van het doorbreken of betreden van beschermd terrein en het bezit van een aanvalswapen. De Britse royals werden meteen na het incident ingelicht over de arrestatie. „We geloven niet dat er op dit moment verder gevaar is voor het publiek”, aldus een politiebron. „We kunnen bevestigen dat enkele ogenblikken nadat de man het terrein betrad de beveiligingsprocedures in gang zijn gezet en hij geen gebouwen in is geweest.”

Koningin Elizabeth verblijft momenteel in Windsor Castle om kerst te vieren. Ze wordt daar vergezeld door onder anderen prins Charles, zijn vrouw Camilla en prins Edward en zijn gezin.

Kersttoespraak

De Queen heeft zaterdag in haar kersttoespraak gesproken over haar in april overleden echtgenoot prins Philip. De 95-jarige Britse vorstin was openhartig over het gemis dat zij en haar familie voelen. Ze zei onder meer dat ze voor het eerst echt begrijpt dat de feestdagen ook zwaar kunnen zijn.

Voordat ze haar boodschap vanuit Windsor Castle begon, waren foto’s en video’s van Philip te zien. Elizabeth noemde hem haar „steun en toeverlaat.” Het was de eerste keer dat ze haar kersttoespraak hield zonder haar man aan haar zijde. Prins Philip overleed op 9 april 2021, op 99-jarige leeftijd.

„Ook al is het voor velen een tijd van vreugde, het kan voor sommigen die geliefden hebben verloren een zware tijd zijn. Dat begrijp ik dit jaar maar al te goed”, zei de koningin. De vorstin sprak voor haar doen opmerkelijk persoonlijk. Ze zei dat in de maanden na het overlijden van de prins de koninklijke familie veel steun heeft gehad aan alle eerbetonen. Het hielp dat Philip overal op de wereld zo geliefd was, aldus Elizabeth, die redenen opsomde waarom dat zo was. „Die ondeugende twinkeling in zijn ogen was op het einde nog steeds dezelfde als op het moment dat ik hem voor het eerst zag.”