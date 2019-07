Gewonde na gewapende overval Amsterdam

De achterruit van een auto ging er vrijdagavond aan door een schietpartij op de Gravenstein. Een iemand raakte gewond. Ⓒ Luke Beens/ Persbureau Heitink

AMSTERDAM - De Gravenstein in Amsterdam-Zuidoost is vrijdagavond opgeschrikt door een schietpartij. Daarbij is een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is duidelijk dat het slachtoffer buiten levensgevaar is.