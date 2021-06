Binnenland

Stel trekt all inclusive hotelkamer leeg: koelkast, douchekop en verlichting meegenomen

Een stel dat in een kamer van het Van der Valk hotel in Gilze (Brabant) verbleef, nam het concept van all inclusive wel heel letterlijk. Naast de minishampoos hadden de gasten ook de koelkast en een kussen ingeladen. In de kamer lagen ook de douchekop en een tl-balk klaar om mee te nemen.