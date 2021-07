Amsterdam komt met wapencontroles in vijf buurten

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - In vijf Amsterdamse buurten vinden in september bij wijze van proef wapencontroles plaats. Het gaat om Bijlmer-Centrum in Zuidoost, Burgwallen Nieuwe Zijde in het centrum, Geuzenveld in Nieuw West, de Dapperbuurt in Oost en de Waterlandpleinbuurt in Noord. Per wijk wordt maximaal drie keer gecontroleerd, meldt de gemeente donderdag.