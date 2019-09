Overval geldwagen: vluchtauto uitgebrand

De daders zijn met een auto op de vlucht geslagen en mogelijk op een andere locatie overgestapt in een wagen die klaarstond. De andere auto, die werd achtergelaten bij een woning aan de Gantellaan, werd in brand gestoken. Volgens de politie kwam hierbij zoveel zwarte rook vrij, dat aanvankelijk werd uitgegaan van een woningbrand.

Agenten zoeken inmiddels met speurhonden in de omgeving naar de daders en mogelijke sporen. Ook cirkelt een politiehelikopter boven het Westlandse dorp. Een inzittende van de geldauto zit – zoals de procedure voorschrijft – nog in de wagen. Het is nog niet bekend of er geld is buitgemaakt.