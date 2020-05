Harde wind en windstoten veroorzaken schade aan bomen

In Zaandam kwam de brandweer in actie vanwege vallende platen in de buurt van het busstation. Daarom werd volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio besloten de bussen tijdelijk verderop te laten vertrekken. Ook in Amsterdam rukte de brandweer een aantal malen uit voor schade aan bomen en gebouwen, zegt een brandweerwoordvoerder.

De politie Kaag en Braassem meldt dat een deel van de Alkemadelaan in Oude Wetering is afgesloten. „Meerdere takken hangen los en ’regenen’ op de weg”, aldus de politie. De brandweer verwacht dat de weg tot maandag dichtblijft.

In Vlaardingen viel een grote boom op een auto naast een woning aan de Zeelandlaan. Daarbij raakte ook het dak van de woning beschadigd. De brandweer van Mijdrecht deelde zondagavond op Instagram hoe ze tijdens de harde wind een boom deels kapten vanwege potentieel gevaar. Ook in het Gooi en Groningen waren schademeldingen, blijkt uit foto’s op sociale media.

De windstoten kunnen snelheden halen van 75 kilometer per uur. In het noordelijk kustgebied neemt de wind in de loop van maandagmorgen iets in kracht af.