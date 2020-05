Verzet tegen ’houtkachel’ GroenLinks

Onlangs werden nabij het stadsdeelkantoor in Oost ook al leuzen op ramen aangetroffen als protest tegen de biomassacentrale. Ⓒ Foto De Telegraaf

AMSTERDAM - De strijd tegen de komst van een nieuwe biomassacentrale in Oost gaat een nieuwe fase in. De stadsdeelcommissie komt dinsdagavond samen in Oost. Zij is bijna unaniem tegen de komst van de ’houtkachel’ en de daarbij behorende verplichte afname van warmte door een groot deel van de bewoners van Zeeburg, IJburg en de nog te bouwen Sluisbuurt. Alleen GroenLinks omarmt de komst van de biomassacentrale nog.