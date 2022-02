‘Portemonnee burger kan niet wachten op dubbend kabinet’

Binnenland

‘Gênant moddergevecht tussen Dijsselbloem en De Jonge’

Na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de coronacrisis werd minister De Jonge ‘de oorlog verklaard’. Politiek commentator Wouter de Winther vraagt zich in de podcast Afhameren af of Nederland gebaat is bij een moddergevecht op dit niveau. ,,Moet OVV-voorzitter Jeroen...