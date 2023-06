Reddingsbrigade heeft drukke dag, ook ANWB moet vaker in actie komen

Volgens een woordvoerder moest de Reddingsbrigade in veel gevallen bij „klein leed” helpen. „Denk aan hulp voor splinters, pleisters of kinderen die kwijt zijn.” Toch waren er ook grotere incidenten. „We zagen ook situaties waarbij mensen waren afgedreven of waarbij iemand echt gered moest worden.”

De woordvoerder verwacht dat de drukte ook zaterdagavond nog aanhoudt. „Vaak zien we dat de stranden aan het eind van de middag leeglopen, maar wat we nu zien is dat het nog steeds erg druk is”, aldus de zegsman. „Als ik op de webcams van populaire stranden kijk, lijkt het qua drukte wel 13.00 uur ’s middags.”

Pechmeldingen

Door het zomerse weer zijn zaterdag meer mensen met pech stil komen te staan langs de weg. De ANWB heeft zo’n 10 procent meer meldingen binnengekregen dan gebruikelijk op een zaterdag, laat een woordvoerster van de ANWB weten. „We zitten daarmee op prognose.” Vrijdag lag het aantal meldingen 11 procent hoger dan normaal.

De ANWB kreeg tot 17.30 uur pakweg 2850 pechgevallen binnen. „Daar zaten geen gekke dingen tussen”, aldus de ANWB. Het gaat vooral om auto’s die problemen hebben met accu’s. Die kunnen uitvallen doordat ze tijdens warme dagen harder moeten werken om de motor te koelen. Bij eerdere hittegolven in het land waren er ook veel autoproblemen.

Veel mensen verblijven nu nog aan de kust of bij recreatieplassen. „We verwachten dat we het vanavond ook druk zullen hebben als ze terugkeren naar huis”, zegt de woordvoerster.

De ANWB kreeg vrijdag zo’n 4300 pechmeldingen binnen. Doorgaans gaat het op een vrijdag om ongeveer 3700 meldingen. Zondag wordt vanwege de hitte ook extra drukte verwacht. Hierom staan extra wegenwachten paraat. „Wegenwachten op motoren en fietsen worden zo veel mogelijk ingezet in de drukke (strand) gebieden”, aldus de ANWB eerder.

Mensen die zaterdag en zondag langs de weg stil komen te staan hoeven niet lang in de brandende zon te wachten. Rijkswaterstaat heeft voor zaterdag en zondag een hitteprotocol ingesteld van 10.00 tot 22.00 uur. Weggebruikers met pech worden vanwege het protocol direct geholpen. Ze worden zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation.

Festivals

De festivals Best Kept Secret en Oerol verlopen ondanks de hitte tot nu toe voorspoedig. Vooralsnog zijn er geen bijzonderheden te melden door de hoge temperaturen, laten de festivaldirecteuren zaterdagmiddag weten.

Beide evenementen lieten eerder deze week al weten voorbereid te zijn op de warmte. Bij Best Kept Secret in het Brabantse Hilvarenbeek zijn „genoeg schaduwplekken” in de bossen en zijn er voldoende waterpunten waar bezoekers gratis water kunnen halen, zei een woordvoerder.

Directeur Maurits Westerik zegt zaterdag dat het festival tot nu toe „heel goed” verloopt. Er is „veel schaduw, maar ook veel zon” en het „meer en bos” doen de festivalgangers goed, zegt hij. „Het publiek is relaxed en bewust.”

Bij Oerol op Terschelling is er een centraal watertappunt, wordt voldoende zonnebrand verkocht en worden bezoekers op schermen gewaarschuwd, zei een woordvoerder eerder. Festivalbaas Siart Smit zegt dat tot dusver „alles normaal” is op het festival. „De zon is sterk maar de temperatuur valt wel mee.”

Volgens hem is het publiek goed voorbereid. „En via een narrowcasting-systeem waarschuwen we ze ook om genoeg te drinken, smeren en petjes te dragen.”