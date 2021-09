Onderzoek wijst uit: veganist laat vaak meer winden

Premium Wetenschap

’Vijftigduizend jaar oude Krijn kwam om tijdens jachtpartij’

„Je kijkt de oudste Nederlander aan”, zegt conservator Luc Amkreutz enthousiast over het gezicht van de 50.000 jaar oude Neanderthaler ’Krijn’ in zijn Rijksmuseum van Oudheden. Uit een klein stukje van diens schedel is zijn hoofd volledig gereconstrueerd.