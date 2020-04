Politie: ontsnapte cobra toch niet giftig

Het gaat om een cobra van ongeveer 80 centimeter. Omdat het niet duidelijk is of de slang zich nog in de woning bevindt, is de politie gebeld.

Volgens de politie gaat het om een Californische King Cobra-slang, die mogelijk donderdag al ontsnapte. Vermoedelijk is hij door een gaatje in zijn terrarium weten weg te komen, zei de eigenaar. Het hele huis is doorzocht, maar het dier is niet te vinden.

Ook in de omgeving van de woning is gezocht naar de slang, die gele strepen heeft. Als omwonenden de slang zien, worden ze opgeroepen niet zelf actie te ondernemen maar de politie te bellen.

De politie heeft contact opgenomen met een slangenexpert, die wordt ingezet zodra het dier wordt gevonden.