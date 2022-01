Minister Slob: basis- en middelbaar onderwijs na kerstvakantie weer open

„Het OMT acht dit verantwoord”, zegt demissionair Slob (Onderwijs). „Ook de buitenschoolse opvang is dan weer open. Wel gelden dezelfde beperkingen als voor de kerstvakantie, zoals preventief testen.” Voor het mbo en hoger onderwijs geldt voorlopig nog wél online onderwijs. Op 14 januari komt er een nieuw weegmoment. Onderscheid tussen jongeren tot achttien jaar en ouder wordt gemaakt omdat het OMT dat adviseert, zegt Slob. „Het is geen rustig bezit”, zegt Slob. „Maar heel fijn voor de kinderen dat ze weer naar school kunnen straks.”

Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt immers weer flink, ondanks de lockdown waarin Nederland sinds de week voor kerst zit. Leerlingen van basisscholen werden een week eerder met vakantie gestuurd vanwege de snelle opmars van de omicronvariant, die besmettelijker is dan de deltavariant, die half december nog dominant was in Nederland. Momenteel is omicron de meest voorkomende variant in ons land.

Besmettingshaarden

Het kabinet staat van alle kanten onder druk bij het besluit over het onderwijs. Zestig organisaties, waaronder de kinderombudsvrouw, Unicef en Jeugdzorg Nederland, hadden het kabinet opgeroepen het onderwijs te openen. Tegelijkertijd eisen koepelorganisaties voor basisscholen (PO-Raad) en middelbare scholen (VO-raad) dat de heropening wel veilig moet. Voor de vakantie waren vooral de basisscholen de grote besmettingshaarden.

Volgens coronaminister De Jonge gaat het boosteren ’sneller dan gedacht’. Hij denkt aan het einde van de week 60 procent van de bevolking zo’n prik te hebben gegeven. „Het liefst zou je zoveel mogelijk open doen. We nemen nu met dit besluit ook een epidemiologisch risico, dat is een hele moeilijke afweging. Maar zonder pijn gaat het niet.”

Over de overige maatregelen willen De Jonge en Slob nog niks zeggen, omdat daar pas op 14 januari over wordt geoordeeld. „Volgende week hopen we preciezere data te hebben, dan zijn we ook weer verder met boosteren”, besluit De Jonge.