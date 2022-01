Michel M. (56) over geweld tegen ME op Museumplein: ’Meegesleurd door de meute’

Binnenland

Zes weken cel- en veertig uur taakstraf voor trap tegen ME-schild Museumplein

De 56-jarige Michel M. uit Almere is veroordeeld tot een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, voor het trappen tegen het schild van een ME’er. Dit gebeurde afgelopen zondag in de buurt van het Museumplein in Amsterdam, tijdens de verboden demonstratie tegen het coronabeleid. M. kreeg...