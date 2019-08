Ondernemers Wallen: ‘Ze schieten je zo voor je flikker’

Politie patrouilleert regelmatig op de Wallen. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Het nieuws over de vrijwel verloren strijd in Amsterdam tegen de misdaad, waarmee De Telegraaf vanochtend fors uitpakte, gaat flink over de tong op de Wallen. Maar openlijk praten over de problemen die zich afspelen in het gebied van de rode lichtjes, durven de meesten niet.