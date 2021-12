Omicron raakt duizenden vluchten wereldwijd

Alleen al op zaterdag gaan zeker 2000 vluchten niet door. Een dag eerder ging het om zeker 2400 annuleringen. Daarnaast waren die dag zeker 11.000 vluchten vertraagd. Op zondag gaan al zeker 600 vluchten niet door.

Quarantaine

Piloten, stewardessen en ander personeel hebben zich ziek gemeld of moesten in quarantaine na blootstelling aan corona. Onder de maatschappijen met grote problemen zijn onder andere Lufthansa, Delta Air Lines en United Airlines. Ook andere maatschappijen werden gedwongen vluchten te annuleren tijdens een van de piekperiodes in het jaar. Volgens de website van Schiphol gaat een aantal vluchten van KLM op zaterdag niet door, al is de exacte reden daarvoor niet bekend.

Chinese luchtvaartmaatschappijen namen het grootste aantal annuleringen voor hun rekening. China Eastern schrapte ongeveer 480 vluchten, wat neerkomt op een vijfde van het aantal vluchten. Air China houdt zaterdag 15 procent van zijn geplande vluchten aan de grond.