Bestuurder dodelijk ongeluk Shana Leurs (22) voor de rechter

Verslaggever Robert Vinkenborg is bij de zitting aanwezig en doet hieronder verslag via Twitter.

Sinds het verlies van hun dochter strijdt het echtpaar uit Venlo voor bewustwording van de grote gevolgen van dit soort verkeersdelicten. Bij de gemeente Amsterdam kregen ze gedaan dat maatregelen zijn genomen om de snelheid op de „racebaan” Wolbrantskerkweg af te remmen. „We zijn het aan Shana verplicht, zo voelt dat”, vertelden ze vorige week in een interview aan De Telegraaf.

Het ongeluk gebeurde vlakbij de woning van jonge Limburgse vrouw die naar Amsterdam was verhuisd om haar droom van een carriere in de modewereld te verwezenlijken.In het bijzijn van haar ouders overleed ze een dag na het ongeluk. later in het VUmc. Het verlies van hun enige dochter grepen Ivar en Wanda Leurs aan voor een succesvolle strijd om de 600 meter lange ’snelweg’ in Osdorp veiliger te krijgen. „We zijn het aan Shana verplicht, zo voelt dat.”

De bestuurder werd op de plaats van het ongeluk staande gehouden en verklaarde volgens getuigen ’gewoon’ 50 te hebben gereden. Het is aan het openbaar ministerie om aan te tonen dat Mohammed L. (21) veel te hard heeft gereden. Bij het onderzoek naar de snelheid hebben de ouders zelf veel informatie aangereikt, vertelde vader Ivar eerder: „Met hulp van de Vereniging van Verkeersslachtoffers ging ik bedrijven aanschrijven, die via mediasystemen in auto’s de snelheid uitlezen. Wij waren overtuigd dat Shana niet met vijftig kon zijn aangereden. De politie heeft alles uit de kast gehaald, maar wij moesten het wel zelf aanreiken.”