Hilariteit om persconferentie Team Trump bij tuinaannemer

De advocaten van Trump, onder aanvoering van Rudy Giuliani, maakten zaterdag duidelijk zich niet bij de uitslag neer te leggen. Dat deden ze tijdens een persconferentie op een merkwaardige plek, naast een seksshop. Trump deelde de aankondiging van het persmoment ook op Twitter: „In Four Seasons, Philadelphia.”

Een agent houdt de boel in de gaten tijdens een persconferentie van het Trump Team. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Aanvankelijk ging de Amerikaanse pers er vanuit dat de persconferentie in het Four Seasons hotel in het centrum van de stad zou plaatsvinden. Maar de locatie bleek niets minder dan de parkeerplaats van het Four Season’s Landscaping te zijn, een tuinaannemer. Of Trumps advocaten per ongeluk de verkeerde locatie hebben geboekt, is niet duidelijk.

Het hotel werd overstelpt met telefoontjes van journalisten om te verifiëren of het wel echt om de tuinlocatie ging. Het luxe overnachtingspaleis deed zelfs een tweet uit om alle twijfel weg te nemen. Intussen is de Landscaping-locatie een hit op het internet om Team Trump op de korrel te nemen. Zo worden er massaal t-shirtjes besteld van het inmiddels fameuze tuincentrum.