crisis Oekraïne Parlement geeft Poetin akkoord om troepen naar Oekraïne te sturen

Ⓒ AP

MOSKOU - Het Russische parlement geeft president Vladimir Poetin toestemming Russische militairen in het buitenland in te zetten. De regering in het Kremlin wil troepen sturen naar twee afvallige pro-Russische regio’s in het buurland Oekraïne, om ze te steunen in hun strijd tegen het Oekraïense leger.