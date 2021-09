Motoragent meegesleurd door automobilist bij Zoetermeer, dader nam de benen

Toen de motoragent donderdag een auto met hoge snelheid zag passeren, zette hij de achtervolging in. Bij een parkeerplaats zette de agent de wagen aan de kant. De agent rook een sterke alcohollucht bij de bestuurder. Nadat de man was gevraagd naar zijn identiteitsbewijs, stapte die plotseling weer in zijn auto en startte om weg te rijden.

De agent probeerde de automobilist tegen te houden, maar die gaf gas waardoor de agent, die nog maar half in de auto zat, werd meegesleurd. Uiteindelijk belandde de agent ook in de auto. De auto reed vervolgens verder de parkeerplaats op. In de auto werd de agent door de bestuurder belaagd, waarbij de verdachte het dienstwapen probeerde af te pakken.

Toen de auto vervolgens tot stilstand was gekomen, rende de verdachte weg. Met hulp van omstanders zette de agent de achtervolging in. Na enige tijd staakte de verdachte zijn vlucht en kon hij worden aangehouden door agenten.

De motoragent heeft aangifte gedaan van poging doodslag. Maandag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. De agent maakt het naar omstandigheden redelijk goed.