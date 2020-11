PvdA kiest voor klassieke koers

De partij pleit voor gratis kinderopvang, betere salarissen in zorg en onderwijs en hogere uitkeringen. Het minimumloon moet naar 14 euro. Het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft, de zorgpremie verlaagd en zorgverzekeraars mogen geen winst meer uitkeren aan aandeelhouders.

Belastingen

Omdat dit alles niet gratis kan, moeten huisjesmelkers en beleggers meer belasting betalen. Er komt, zoals de partij het noemt: een ’prins Bernard-belasting voor pandjesbazen’. Ook bedrijven die het milieu belasten, moeten meer belasting gaan betalen. Voor techbedrijven als Google en Facebook komt er een digi-taks. Vliegmaatschappijen gaan kerosinebelasting betalen, consumenten een verpakkingsbelasting.

De belastingen op vermogens gaat omhoog. Tegelijkertijd mag het begrotingstekort verder oplopen. Het plafond voor de staatsschuld kan wat partijleider Lodewijk Asscher betreft van 60 naar 80 procent van het Bruto Binnenlands Product. Daartoe moet Nederland afwijken van de Europese begrotingsregels.

Verheffingsideaal

De PvdA is weer helemaal terug bij zijn verheffingsideaal, met een ’groot offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen’, het veranderen van crèche in (gratis) voorschool en meer geld om arme kinderen te laten sporten. De basisbeurs voor studenten komt terug. Wetgeving dwingt beursgenoteerde bedrijven werknemers te laten delen in dividend. De verhuurdersheffing, ingevoerd in het kabinet van VVD-PvdA, moet volgens de huidige PvdA worden afgeschaft.

Om de personeelstekorten in de zorg, het onderwijs en bij gemeenten in te vullen te bestrijden, wil de PvdA ’crisisbanen’. Bovendien grijpt de partij weer naar een middel dat in het verleden, onder minister Melkert, zo wisselend succes had: de gesubsidieerde arbeid. Er moeten 100.000 ’basisbanen’ komen om werklozen aan een baan of bezigheid te helpen, als wijkhulp of speeltuinmedewerker.

„Wij doorbreken het oude patroon met een optimistisch en ambitieus plan”, schrijft Asscher in het voorwoord van het verkiezingsprogramma. „Wij kiezen uit overtuiging voor een sterke overheid en een breuk met het dogma van het privatiseren.”