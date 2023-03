Premium Het beste van De Telegraaf

Totale vermoeidheid, tranen en ’onbegrijpelijke’ regels: woede over tellen stemmen bij ambtenaren

Door Valentijn Bartels en Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Den Haag - Gemeenteambtenaren luiden de noodklok nadat het stemmen tellen bij de afgelopen verkiezingen op een monsterexercitie is uitgelopen. Door het toenemende aantal regels en controles dreigen juist extra fouten en is ’het proces onhoudbaar geworden’, luidt de waarschuwing aan Den Haag. Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) erkent dat het ’een enorme klus is’ en wil daarover in gesprek.