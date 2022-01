Premium Het beste van De Telegraaf

Eric Zemmour weer veroordeeld voor radicale uitspraken

Door Eveline Bijlsma

Zemmour hangt een eigen poster op tijdens een bezoek aan een plaatsje in het noorden van Frankrijk. Ⓒ AFP

PARIJS - Éric Zemmour is maandag veroordeeld voor het aanzetten tot haat. Het is de tweede veroordeling voor de omstreden presidentskandidaat, die na een vliegende start stagneert in de peilingen.