Kamer eist uitstel omstreden natuurplan van Frans Timmermans: motie vol scepsis aangenomen

EU-natuurministers nemen volgende week dinsdag een gezamenlijk standpunt in over het wetsvoorstel, maar volgens de Kamer gaat het allemaal veel te snel vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen voor de woningbouw en economie. In de Tweede Kamer is dinsdag een motie aangenomen waarin de scepsis over de wet verder wordt aangewakkerd. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) moet daarom aandringen op uitstel, zo vindt ook haar eigen VVD. Zonder duidelijkheid over de impact zou Nederland na onderhandelingen met het Europees Parlement tegen de wet moeten stemmen.

Of die onderhandelingen er gaan komen is nog maar zeer de vraag. Een groot deel van het Europarlement dreigt het voorstel terug te sturen naar de Europese Commissie.

Macron

Eerder riep de Franse president Emmanuel Macron op om even te stoppen met nieuwe Europese milieu-eisen. De Belgische premier Alexander De Croo volgde met een aanval op de natuurherstelwet. „We moeten vermijden dat we de kar overladen”, aldus de liberaal. Premier Mark Rutte wilde nog niet zo ver gaan en legde de bal vooral neer bij minister Van der Wal.

Timmermans haalt ondertussen alles uit de kast om tegenstanders over te halen. Richting kritische Europarlementariërs is zelfs gedreigd dat ze kunnen fluiten naar voorstellen die wél goed zijn voor boeren- en tuinders.

Lidstaten kritisch

Lidstaten zijn kritisch over de wet. Ze vinden dat het verslechteringsverbod buiten Natura2000-gebieden moet sneuvelen, maar willen wel doorpakken met nieuwe natuurregels. Volgens experts zou zo’n verbod kunnen leiden tot een tweede juridische stikstofcrisis in Nederland. Volgens de Kamer kunnen ook andere onderdelen van de wet impact hebben op onze economie. De zorgen zitten hem onder andere in verplichtingen na 2030, vernatting van veenweides en eisen voor meer stedelijk groen.