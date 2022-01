Zeker één Nederlander vast na coronarellen Brussel

Of er meer Nederlanders zijn aangehouden kan de politie in Brussel nog niet bevestigen. Op sociale media circuleren beelden van radicale Defend-groepen uit Nederland die van zich laten horen vanuit een arrestantencomplex van de Belgische politie.

De internationale coronabetoging met zeker 50.000 deelnemers begon zondag rustig, maar tijdens de toespraken later in de middag sloeg ter hoogte van de Europese wijk de vlam in de pan. Relschoppers met bivakmutsen zochten de confrontatie met de massaal opgetrommelde agenten.

Spoor van vernieling

De raddraaiers hebben een spoor van vernieling achtergelaten. Onder andere het kantoor van de diplomatieke dienst van de EU moest het ontgelden. De aanval op dit pand zorgt voor een golf van internationale verontwaardiging. Of het kantoor bewust is uitgekozen of ‘toevallig’ op de route lag is niet duidelijk.

Om het reltuig uiteen te drijven heeft de politie het waterkanon en traangas ingezet. Urenlang was er nog sprake van een kat-en-muisspel. Volgens minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) gaat om relschoppers met zeer uiteenlopende achtergronden: van extreemlinks tot extreemrechts. In totaal zijn vijftien mensen gewond geraakt, onder wie drie agenten.

Schokkende beelden

Op schokkende beelden is te zien hoe politiemensen worden bekogeld met dranghekken, kasseien en prullenbakken. De Belgische premier Alexander De Croo heeft de rellen veroordeeld: „De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van onze samenleving. Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Maar onze samenleving zal blind geweld nooit aanvaarden, zeker niet tegen onze ordediensten.”