DEELEN - Eventjes was het Gelderse gehucht Deelen donderdagmiddag het heetste plekje in Nederland ooit. De ’vreugde’ om dit warmterecord bleek echter van korte duur, want de KNMI verklaarde het een kwartiertje later alweer ongeldig. En echt rouwig om het ’afgepakte’ hittemeting is echter niemand.