Soms is het beter niet alles goed te zien

Door MISCHA VAN DIEPEN Kopieer naar clipboard

KIEV - Met min vijf zie ik niet zo goed, en dat is misschien maar goed ook. Nadat ik mijn bril heb afgezet en het koude water uit een douchekop uit een bakstenen muurtje over mij heen laat stromen, vraag ik Joeri wat zich in de donkere afgrond naast de buitendouche bevindt.