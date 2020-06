Vrouw (21) doodgeschoten na ruzie over hondenpoep

Het stel was met hun hond in Denver aan het wandelen toen de 36-jarige verdachte vanuit zijn appartement de discussie met ze aanging. „De verdachte raakte in een woordenwisseling met de slachtoffers over dat ze hun hond vertelden dat hij moest poepen”, zo staat in een verklaring, die de Denver Post in handen heeft.

Close zou daarna gevraagd hebben of ze hun puppy nog gingen trainen of dat ze tegen hem zouden blijven schreeuwen. Darian heeft later aan de politie verklaard dat hij de man probeerde te negeren toen hij opeens schoten hoorde. Zijn vriendin werd dodelijk getroffen.

De schutter ging er vandoor, maar de politie wist hem op de snelweg aan te houden. In zijn auto werden twee wapens aangetroffen.

„Vandaag hebben we onze dochter, zus, kleindochter, nicht en vriendin verloren”, zo schrijft de moeder van Isabelle op Facebook. „We vragen jullie vriendelijk om onze privacy en Isabella’s leven te respecteren door positief en liefdevol te blijven.”

Er is een crowfundingsactie opgestart voor Isabella. Inmiddels is er meer dan 50.000 dollar opgehaald.