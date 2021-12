Geen treinen na 20.00 uur op oudejaarsavond

De NS zegt het belangrijk te vinden dat het eigen personeel de jaarwisseling thuis kan vieren. „Daarbij leert de ervaring dat de meeste mensen op oudejaarsavond na 20.00 uur niet meer reizen. Ook verwachten we niet veel reizigers in de trein vanwege de lockdown”, aldus de spoorwegen.

Sinds 20 december rijden er minder treinen in de avond, nacht en spits. Dat blijft ook zo in het nieuwe jaar.

De NS drukt reizigers overigens op het hart niet naar België te sporen, tenzij het echt nodig is. In de treinen is het niet mogelijk om voldoende afstand te houden, zeker als het druk is. De afgelopen tijd namen 20.000 Nederlanders de trein naar België, vooral Antwerpen, omdat daar de winkels en horeca open zijn.