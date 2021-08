Premium Het beste van De Telegraaf

Als een dief in de nacht ’Diplomaten verlieten tegen alle instructies in Nederlandse ambassade in Kabul’

Zaakgelastigde Cees Roels nam de benen, terwijl zijn vervanger, ambassadeur Caecilia Wijgers, op dat moment nog niet op haar post was. Ⓒ ANP/HH/Sleutelstad.nl

Den Haag - Als dieven in de nacht. Dat is het beeld dat is ontstaan rond de vlucht van het Nederlandse ambassadepersoneel uit Kabul vorig weekend. De opmars van de radicaalislamitische Taliban werd de tijdelijke zaakgelastigde Cees Roels te gortig, en hij besloot met zijn team de benen te nemen. Een dag later konden ze mee op een Amerikaanse evacuatievlucht. Afghaans personeel en tolken en hun gezinnen bleven in ontreddering achter. De vluchtactie ging lijnrecht in tegen instructies vanuit Den Haag, zeggen ingewijden.