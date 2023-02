Vrouw (49) moet half jaar cel in voor stelen ruim een ton spaargeld van 104-jarige man

De rechtbank acht bewezen dat zij in totaal 106.000 euro van de hoogbejaarde man stal. Bij een eerdere zitteing werd een bedrag van 142.000 euro genoemd. Naast deze verduistering is de vrouw ook veroordeeld voor het oplichten van een zorgverzekeraar en het in bezit hebben van drugs. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.

Straf valt hoger uit

De straf valt hoger uit dan de voorwaardelijk celstraf en de 240 uur taakstraf die de officier van justitie twee weken geleden eiste. De rechtbank vond de eis veel te laag door de hoogte van de verduistering, de lange periode waarin het plaats vond en de hoge leeftijd van het slachtoffer. „Mevrouw heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het slachtoffer in haar had. In vijf jaar tijd stal zij al zijn geld, zodat hij aan het einde van zijn leven niets meer over had”, aldus de rechter.

Zelf heeft de vrouw altijd gezegd dat zij elke aankoop of uitgave in overstemming met het slachtoffer zou hebben gedaan.