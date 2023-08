Pil in de ban, condoom uit de gratie: GGD ziet toename soa’s en ongewenste zwangerschappen

Gevoed door een stroom van online informatie over de gevaren van hormonen, doen steeds meer jonge vrouwen de anticonceptiepil in de ban. In combinatie met de aversie van jongens en mannen om tijdens het vrijen een condoom te gebruiken, leidt dit tot meer soa’s en ongewenste zwangerschappen. „Een zorgelijke trend”, zegt Daan Kuypers, verpleegkundige op de soa-poli van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Daan Kuypers, verpleegkundige op de soa-poli van de GGD Gooi- en Vechtstreek. Ⓒ Foto studio kastermans/alexander marks