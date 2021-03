GL rond met collectezak voor campagne-impuls

Onder de noemer ’Help ons de kranten te halen’ vraagt de partij in een mail aanhangers om de knip te trekken. Via de last-minute collecte wil de partij genoeg geld ophalen voor een een paginagrote klimaat-advertentie in alle kranten, schrijft campagneleider Wijnand Duyvendak. ’Het is nu of nooit’, wil de partij krantenlezers voorschotelen over de klimaatcrisis: het favoriete onderwerp van GL dat deze campagne nauwelijks aan bod komt.

Die campagne verloopt tot nu toe bepaald niet vlekkeloos. Partijleider Jesse Klaver oogt vermoeid. In vrijwel alle peilingen staat de partij, die nu veertien Kamerzetels heeft, op verlies.

Een woordvoerder van de partij is dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar op de donatievraag.

Donaties

GL beklaagt zich in de mail over andere partijen die vanuit het bedrijfsleven donaties zouden krijgen en zegt zelf geen geld te accepteren van bedrijven.

De partij wijst ook naar D66 en PvdD die van techmiljardair Steven Schuurman respectievelijk 1 miljoen en 350.000 euro kregen. Schuurman laat GL ondanks zijn wens om met de donaties klimaatbeleid te steunen overigens links liggen, omdat hij het verhaal van D66 ’realistischer’ vindt.